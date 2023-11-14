Суд обрав Дубінському запобіжний захід (відео)

Суд обрав Дубінському, якого підозрюють у державній зраді, запобіжний захід, передає НСН. Судове засідання відбулося увечері 13 листопада.

За рішенням суду Дубінського відправили до СІЗО на 60 діб без права застави.

Про це фігурант повідомив у своєму Телеграм-каналі, опублікувавши відео.

Також це підтвердили у Державному бюро розслідувань.

Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату, який підозрюється у державній зраді та участі в злочинній організації, – йдеться у повідомленні

Тут додають, що ДБР у взаємодії з СБУ викрила депутата на участі у злочинній діяності, що курувалася посадовцями генерального штабу зс рф та здійсненні інформаційно-підривної діяльності проти України.

За рішенням суду депутат щонайменше 60 днів проведе під вартою без альтернативи внесення застави. Суд визнав підозру обґрунтованою, а докази достатніми.

Нагадаємо, раніше СБУ і ДБР прийшли з обшуками до нардепа Олександра Дубінського

Нардепу вручили підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). Йому закидають інформаційно-підривну діяльність на користь рф.

6 листопада Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного Олександра Дубінського, якого також підозрюють в організації схеми виїзду за кордон. Також йому вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією

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