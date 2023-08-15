По Донеччині окупанти вдарили з артилерії та скинули авіабомбу – двоє загиблих і 5 поранених (фото)

Війська РФ вдарили по Донеччині – по населених пунктам Краматорського та Бахмутського районів. Внаслідок російської атаки двоє людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає НСН.

Так, близько 08:30 окупанти атакували село Північне Торецької територіальної громади із застосуванням авіабомб ФАБ-250.

Внаслідок атаки зазнали поранень двоє місцевих мешканців — 52-річний чоловік, який перебував на подвір’ї домоволодіння, та його 78-річна сусідка.

Через кілька годин росіяни, ймовірно, з артилерії обстріляли приватний сектор міста Сіверськ та селища Ямпіль.

Від влучання снарядів біля власних будинків загинули двоє чоловіків віком 45 та 70 років. Крім того, зазнали тілесних ушкоджень троє жінок.

Уламками снарядів пошкоджено будинки, паркани, медичний заклад, гараж й господарську споруду.

Прокуратури здійснюють досудові розслідування в кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни — ч. ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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