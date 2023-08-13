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Під Черкасами зіткнулися три автомобілі – є загиблі (фото)

Журналіст
Під Черкасами зіткнулися три автомобілі є загиблі (фото)
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13 серпня під Черкасами сталась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох авто. Внаслідок аварії є загиблі.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій Україні.

За даними рятувальників, сьогодні, 13 серпня, на автодорозі “Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань” біля села Деньги, сталася ДТП за участю 3-х легкових автомобілів.

“Черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено деблокування тіл 2 загиблих та однієї травмованої людини, яка померла у швидкій”, повідомили в службі.

дтп під Черкасами

Наразі рух по автодорозі ускладнений, регулюється працівниками поліції.

ДТП 13 серпня

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