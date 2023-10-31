Окупанти вкотре вдарили по Херсону – влучили в автівку, загинув чоловік

Зранку 31 жовтня російсько-окупаційні війська вкотре вдарили по Херсону. Наразі відомо про одного загиблого.

Про це повідомили обласна та міська військові адміністрації у Херсоні, передає НСН.

Близько 10:00 російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Там окупанти поцілили в цивільну автівку, через влучання снаряда вона загорілася.

Після гасіння пожежі в салоні машини знайшли тіло загиблого. Як зазначає глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, це власник машини.

Обстріли на Херсонщині

За минулу добу російські окупанти здійснили 98 обстрілів, випустивши 447 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон за минулу добу 30 жовтня ворог випустив 36 снарядів.

Всього зафіксовано 38 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі у Бериславському та Херсонському районах; підприємство харчової промисловості та бібліотеку в Херсоні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 – дістали поранення.

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