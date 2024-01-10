Окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу на Харківщині, загинула жінка

Війська рф 10 січня вдарили керованими авіабомбами по Вільхуватці Куп’янського району, загинула жінка, зруйновані будинки та магазин, виникла пожежа.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає НСН.
«Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка. Пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в школі», поінформував Синєгубов.
Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків, додав начальник адміністрації.
Нагауємо, протягом минулої доби окупанти завдали ударів по більш як 17 населених пунктах області: Уди, Веселе, Слобожанське Харківського району, Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району, Куп‘янськ, Іванівка Куп’янського району. Авіаудари зафіксували по Веселому, Петропавлівці, Іванівці, Табаївці, Піщаному, Берестовому Куп’янського району.
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