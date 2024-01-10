Окупанти вдарили по Харкову двома ракетами С-300 – пошкоджено дитячий лікувальний центр (фото)

Близько 23:00 9 січня російські окупанти вдарили по Харкову із території Бєлгорода двома ракетами С-300.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує НСН.

Внаслідок ворожої атаки, у Харкові пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Ситуація на Харківщині

Протягом доби окупанти завдали ударів по більш як 17 населених пунктах області: Уди, Веселе, Слобожанське Харківського району, Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району, Куп‘янськ, Іванівка Куп’янського району. Авіаудари зафіксували по Веселому, Петропавлівці, Іванівці, Табаївці, Піщаному, Берестовому Куп’янського району.

Близько 9:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені опори ліній електропередач у селі Слобожанське Харківського району. Без постраждалих.

Унаслідок повторного обстрілу у селі Слобожанське пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення. Потерпілих немає.

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