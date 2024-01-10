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Окупанти вдарили по Харкову двома ракетами С-300 – пошкоджено дитячий лікувальний центр (фото)

Журналіст
Окупанти вдарили по Харкову двома ракетами С 300 1

Близько 23:00 9 січня російські окупанти вдарили по Харкову із території Бєлгорода двома ракетами С-300.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує НСН.

Внаслідок ворожої атаки, у Харкові пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Окупанти вдарили по Харкову двома ракетами С 300 4

Окупанти вдарили по Харкову двома ракетами С 300 3

Окупанти вдарили по Харкову двома ракетами С 300 2

Окупанти вдарили по Харкову двома ракетами С 300

Ситуація на Харківщині

Протягом доби окупанти завдали ударів по більш як 17 населених пунктах області: Уди, Веселе, Слобожанське Харківського району, Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району, Куп‘янськ, Іванівка Куп’янського району. Авіаудари зафіксували по Веселому, Петропавлівці, Іванівці, Табаївці, Піщаному, Берестовому Куп’янського району.

Близько 9:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені опори ліній електропередач у селі Слобожанське Харківського району. Без постраждалих.

Унаслідок повторного обстрілу у селі Слобожанське пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення. Потерпілих немає.

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