5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаХерсон

Окупанти знову обстріляли Херсонщину – вбили чоловіка на власному подвір’ї

Журналіст
Окупанти знову обстріляли Херсонщину – вбили чоловіка на власному подвір’ї 1
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Вдень 17 вересня російські окупанти знову обстріляли Херсонщину. Внаслідок чого один чоловік загинув, ще один – травмований.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Херсонську ОВА та прокуратуру області.

17 вересня близько 15:00 російські військові вкотре обстріляли Білозерську громаду Херсонського району, йдеться у повідомленні прокуратури.

У селі Томина Балка від отриманих поранень загинув 69-річний чоловік, який знаходився на подвір’ї свого будинку.

Окупанти знову обстріляли Херсонщину – вбили чоловіка на власному подвір’ї

Також внаслідок удару пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків, господарські споруди. Правоохоронці відкрили справу за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Водночас під вогнем було й Садове. Там травму спини внаслідок обстрілу дістав правоохоронець. У лікарні йому надали необхідну допомогу. Зараз здоров’ю поліціянта нічого не загрожує, розповіли в ОВА.

Раніше ми писали, що на Херсонщині вкотре на російській міні підірвався тракторист, він загинув.

Ще новини України: У Чернігові трьох людей засипало на смерть 100 тоннами зерна (фото)

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×