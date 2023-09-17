Окупанти знову обстріляли Херсонщину – вбили чоловіка на власному подвір’ї

Вдень 17 вересня російські окупанти знову обстріляли Херсонщину. Внаслідок чого один чоловік загинув, ще один – травмований.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Херсонську ОВА та прокуратуру області.

17 вересня близько 15:00 російські військові вкотре обстріляли Білозерську громаду Херсонського району, йдеться у повідомленні прокуратури.

У селі Томина Балка від отриманих поранень загинув 69-річний чоловік, який знаходився на подвір’ї свого будинку.

Також внаслідок удару пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків, господарські споруди. Правоохоронці відкрили справу за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Водночас під вогнем було й Садове. Там травму спини внаслідок обстрілу дістав правоохоронець. У лікарні йому надали необхідну допомогу. Зараз здоров’ю поліціянта нічого не загрожує, розповіли в ОВА.

Раніше ми писали, що на Херсонщині вкотре на російській міні підірвався тракторист, він загинув.

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