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Тег:
ПодіїЧернігів
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У Чернігові трьох людей засипало на смерть 100 тоннами зерна (фото)

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У Чернігові трьох людей засипало на смерть 100 тоннами зерна (фото)
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У Чернігові трьох людей засипало на смерть 100 тоннами зерна. Рятувальники вивільнили тіла загиблих, повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Близько 11:00 у  Чернігові, на території одного із підприємств, під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилися троє працівників підприємства.

Рятувальники вивільнили з-під зерна  трьох осіб. На жаль, медики констатували смерть.

До проведення робіт від ДСНС залучалося 39 рятувальників та  6 одиниць техніки ДСНС. Обставини події з’ясовуються.

У Чернігові трьох людей засипало на смерть 100 тоннами зерна: фото

У Чернігові трьох людей засипало на смерть 100 тоннами зерна (фото)

У Чернігові трьох людей засипало на смерть 100 тоннами зерна (фото)

У Чернігові трьох людей засипало на смерть 100 тоннами зерна (фото)

У Чернігові трьох людей засипало на смерть 100 тоннами зерна (фото)

У Чернігові трьох людей засипало на смерть 100 тоннами зерна (фото)

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