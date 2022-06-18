Окупанти збираються запровадити смертну кару у Мелітополі

Російські загарбники хочуть воскресити у Мелітополі кривавий сталінський совок і готуються запровадити смертну кару.

Свої концентраційні та фільтраційні табори на окупованих територіях у рашистів вже є, масові депортації, тортури, репресії, доноси – таке відчуття, що ми всі опинилися всередині реконструкції 1930-х років, навіть глобальний вивіз українського зерна та провокація Голодом. Для повного щастя ідейним нащадкам сталінської гебні не вистачає лише “легалізації” смертної кари, пише видання “РИА-Мелитополь“, передає NNS.

Так званий член так званої Головної ради Військово-цивільної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов в ефірі кремлівського пропагандиста Соловйова заявив про необхідність запровадження смертного вироку на захоплених рашистами українських землях.

Причому пропагандонські російські ресурси подають цю заяву так, що ініціатива страти походить від самих місцевих жителів.

Хто б сумнівався, що взяті в заручники окупантами українці насамперед попросять не повернення роботи, не виплати допомоги та не відкриття вільного виїзду на підконтрольну Україні територію, а запровадження страти.

Застосовувати страту поки що збираються лише до “військових злочинців”. Визначати. хто є “військовим злочинцем”, само собою, будуть самі окупанти і, також само собою, це стосується лише українців.

Усіх українських військовослужбовців та простих патріотів України Рогов називає “терористами Зеленського” і відкрито закликає їх засуджувати до смертної кари або, у крайньому випадку, до довічного ув’язнення.

Одіозний колаборант робить застереження, що хоч би як йому хотілося стратити всіх полонених українців, проте звинувачення в “масових вбивствах” та “військових злочинах” має виносити “за законом”.

Як зазначає видання, у Мелітополі та районі суди не працюють, поліції немає, багато адвокатів та нотаріусів сидять у підвалах рашистських “військово-польових в’язниць”, зате “закони” окупаційною владою приймаються з превеликим задоволенням, один за одним.

Якщо буде “введено” смертну кару на окупованих територіях, відразу ж з’ясується, що жоден російський солдат не причетний до військових злочинів, на боці російських окупаційних військ не воює жоден найманець і взагалі – за час війни в Україні росіяни дивовижним чином не вбили жодної людини.

Натомість так само швидко виявиться, що “військовими злочинцями” та “ворогами народу” є підприємці, які не хочуть співпрацювати з окупантами та платити їм “частку”, педагоги, які відмовляються працювати на ворога, журналісти, блогери, волонтери. Через це вже проходив свого часу Донбас, додають журналісти видання.

У рашизму є лише одна істина: “кого вбили – той і “бандерівець”. Так званий “закон” про страту розв’язує руки оркам і дає їм карт-бланш на будь-які безчинства. Кожного вбитого українця можна буде заочно звинуватити у “військових злочинах” А кишеньковий суд випише за цим фактом будь-яку ухвалу, яку тільки попросить “нова влада”.

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