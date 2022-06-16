У Мелітополі місцеві мешканці потруїли окупантів черешнею

У Мелітополі місцеві мешканці продовжують спротив окупантів і роблять це у різний спосіб. Так, повідомляється, що мелітопольські фермери потруїли окупантів черешнею. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федорів, передає NNS.

“Черговий подарунок від наших фермерів отримали рашисти у вигляді нещодавно обробленої черешні. Вона викликала масові захворювання у тих окупантів, які цю черешню у фермерів вкрали. Це прояв партизанського руху. Опору, який є на території Мелітопольського району. Не треба в нас нічого красти, це все вирощували важкою клопіткою працею”, – сказав міський голова.