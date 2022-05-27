Окупанти перевели на телефонний код +7 Херсонську та Запорізьку області

Херсонська та Запорізька області, які наразі окуповані рф, переходять на російський телефонний код +7.

Кремлівське видання “РИА Новости” з посиланням на окупантів повідомляє, що до цих регіонів зайшли нові оператори.

Про це NNS дізнався з повідомлення УП.

В окупаційній “адміністрації” Запорізької області пропагандистам підтвердили:

“Область переходить на російський код +7. До регіону зайшов новий оператор мобільного зв’язку”.

Зазначається, що у продаж вже надійшли сім-карти з номерами, що починаються на +7.

Нагадаємо: На початку травня мобільні оператори на підконтрольному угрупованням “ДНР” та “ЛНР” територіях перейшли на російську систему нумерації телефонів “+7”.

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