Кремлівський диктатор путін не хоче здавати свої позиції і відмовлятися від планів, тому війна буде довготривалою, прогнозують у військовій розвідці України.

З травня на Херсонщині російська армія будує кілька ліній оборони, мінує мости і дороги. росія вже використала 60% запасів високоточної зброї. Запаси вичерпуються, тому дістали старі радянські боєприпаси. Після знищення крейсера «Москва» і ВДК «Саратов» російські кораблі не підходять близько до українських берегів.

Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, інформує NNS.

Завдання у армії рф – оточити українську армію на сході України і вийти на кордони Луганської і Донецької, говорять в українській військовій розвідці. Плани російське військове керівництво коригує щомісяця.

«путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць чи це буде жовтень, чи це буде до кінця року. Це залежить від нашого спротиву, від стану наших сил оборони і від тої допомоги яку нам надають. Зараз наводять багато дат. 11 вересня в росії єдиний день голосування. До цієї дати прив’язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях. 7 жовтня день народження путіна, йому 70 років і всі будуть говорити про те, що військові захочуть зробити йому подарунок. Під кінець року, взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес», говорить Вадим Скібіцький, представник Головного Управління розвідки Міноборони України.

Різні кола намагалися переконати путіна не починати війну, але це не вдалося. Він планує керувати росією до кінця своїх днів, від сценарію «приемник» президент рф давно відмовився, пояснює Вадим Скібіцький.

«Він нікому не довіряє, нікого не чує. У нього є свої плани, які стосуються відновлення російської імперії, він це заявив на весь світ. Його намагалися переконати іноземні лідери, були спроби переконати від політичного бомонду, представників економічного блоку рф, олігархів, але їм це не вдалося. Війну, яку він хоче вести, вона буде довготривалою. Це людина, яка не хоче здавати свої позиції».

рф на Херсонщині надовго

Про те, що росія планує залишитися на півдні України надовго, свідчить те, що армія рф розгортає потужне угруповання на окупованих територіях. Це об’єднане угруповання, яке включає сухопутний, повітряний і морський компонент. Створили систему логістичного забезпечення, використовують для цього захоплені залізницю, порти і аеродроми.

«З початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готують відповідні інженерні спорудження, будується навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що російська федерація хоче залишитися надовго», говорить Вадим Скібіцький, представник ГУР МОУ.

Також розвідка фіксує, що на окупованих територіях російська армія мінує дороги та мости. Щоб зайняти оборону і не допустити контр наступальних дій української армії. А такі дії будуть неодмінно проведені, запевняють у розвідці.

У військових діях задіяний Південний військовий округ рф. Підрозділи були заведені через Кримський півострів і вже потім їх перекинули на материкову частину.

«По перше це 49 і 58 армії. По друге це окремі підрозділи батальйонно-тактичної групи з 8-ої армії, які безпосередньо зайшли з 20-ої дивізії на територію Кримського півострова. Це в повному складі 7-ма десантно-штурмова дивізія. На першому етапі війни планувалася десантна операція силами 810 бригада морської піхоти ЧФ РФ і підрозділами морської піхоти Балтійського Флоту рф. Коли успіху росія не мала, вона була вимушена завести підрозділи морської піхоти як прості піхотні підрозділи на територію Херсонської і Запорізької області. 810 бригада безпосередньо брала участь в бойових діях в Маріуполі».

росія не може виробляти високоточну зброю, тому відкрили радянські запаси

Перші три місяці війни армія рф хаотично обстрілювала українські об’єкти, не рахуючи скільки для цього необхідно високоточної зброї, відмічають у розвідці. Тепер ситуація змінилася, бо запаси вичерпуються.

«Якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60% запасів. По деяким видам навіть і більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги по тому порогову рівню, який необхідно тримати у військах. І по Іскандерам цей пороговий рівень майже настав», зазначає Вадим Скібіцький.

Боєприпаси необхідно поповнювати, але у росії не має потужностей для швидкого виробництва високоточної зброї. А санкції не дозволяють використовувати комплектуючі іноземного виробництва. І тому в росії зняли зі зберігання ракети радянського виробництва.

«Якщо про балістичні ракети, це Точка У, старий вид озброєння часів СРСР. Останній комплекс Точки У був знятий з озброєння у 2018 році. І всі ракетні бригади рф тоді перейшли на Іскандер. Якщо говорити про крилату ракету Х-22. Це стара радянська ракета, вона рідкопаливна, не твердопаливна, як зараз наші сучасні крилаті ракети. Потрібна підготовка щоб заправити таку ракету, у неї менша дальність ураження, не така точність», пояснює Вадим Скібіцький.

У розвідці також помітили, що Росія змінила тактику застосування високоточного озброєння.

Якщо раніше по об’єкту застосовували дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирають ціль, і стріляють ракетами різного формату – від 8 до 12 ракет. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування.

На морі росіяни стали обережнішими

Після знищення крейсера «Москва» і ВДК «Саратов», росія оцінила загрозу нанесення ракетних ударів по корабельному угрупованню рф. І стала діяти обережніше. Регулярно проводять на навчання за тривогою «терористична загроза», коли всі кораблі виходять в море.

«Зараз корабельний склад використовується для нанесення ударів крилатими ракетами, це чітке бойове чергування: два фрегати, чотири малих ракетних кораблі, два підводних човни. Які постійно наносять удари по нашій території, з використанням крилатих ракет Калібр. Крім того, активно задіяні мінні тральщики та катери різного виду. Один із фрегатів зараз несе бойову службу теж в західній частині Чорного моря але це якраз теж пов’язане з діями на острові Зміїний», говорить Вадим Скібіцький, представник ГУР МОУ.

Дії української армії змусили росію обмежити діяльність чф в Чорному морі. На близьку відстань до українських берегів бойові кораблі вже не підходять. Разом з тим корабельний склад флоту росії продовжує блокувати українські порти.

Щодо крейсеру «Москва» у розвідці розказали, що флагман чф рф затонув, коли його транспортували до Севастополя. Два тижні проводили пошуково-рятувальну операцію, знімали секретне обладнання, документацію, забирали тіла загиблих. Фактично зачищали корабель, щоб нічого не могло потрапити в руки іншої країни.

Фото: AP Photo / Andrew Marienk