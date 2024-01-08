Оголошено підозри у держзраді дев’ятьом поліцейським, які працюють в окупованому Маріупольському СІЗО

Слідчі Національної поліції поліції оголосили підозри у держзраді дев’ятьом посадовцям, які працюють в окупованому Маріупольському СІЗО. Всі вони – громадяни України. Деякі з них переходили на бік ворога цілими сімʼями.

Про це повідомили у Нацполіції України, інформує НСН.

Зазначається, що про підозру у держзраді наразі оголошено дев’ятьом співробітникам слідчого ізолятору Маріуполя, які є громадянами України. А деякі з них погоджувалися працювати на ворога цілими сім’ями. Так, серед підозрюваних — чоловік, дружина та її брат, а також мама й донька.

У березні 2022 року 74 чинних працівники впустили на територію ізолятора бойовиків батальйону “Сомалі” – незаконного збройного угруповання, які заволоділи зброєю, що там зберігалась і випустили шістьох затриманих.

На момент захоплення в слідчому ізоляторі утримувалось 345 осіб.

“Для придушення їх бунту через відсутність харчування, водопостачання та порушення термінів тримання під вартою, “сомалійці” за сприяння працівників СІЗО закидали камери найактивніших бунтарів гранатами та показово розстріляли так званого “смотрящого”, який керував протестом”, йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що це лише перша серія підозр, які оголосили працівникам окупованого Маріупольського СІЗО.

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