Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні – загинув поліцейський, є поранені (фото, відео)

Вранці 19 вересня, близько 9.30, російські окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні, внаслідок чого загинув 49-річний сержант поліції.

Про це НСН повідомляє з посиланням на главу МВС Ігоря Клименка.

Вранці в Херсоні внаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції. Наші співчуття родині загиблого поліцейського. Ще двоє цивільних отримали тяжкі поранення – ворожа арта понівечила тролейбус із пасажирами. Травмованих госпіталізовано, повідомив Клименко.

Очільник МВА Роман Мрочко уточнив, що внаслідок обстрілу загинув старший сержант поліції, який перебував поруч.

В Херсонській ОВА додали, що поранення отримали двоє пасажирів — чоловіки, 33 та 57 років

Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 кв.м.

Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні. Відео

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