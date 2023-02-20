На Тернопільщині місцевий центр комплектування призначив службову перевірку через загибель на фронті мобілізованого солдата Богдана Покітка.

У Тернопільському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки принесли щирі співчуття рідним та близьким загиблого солдата Богдана Покітко, якого відправили на фронт без належної підготовки. Також у ТЦК пообіцяли провести службову перевірку, за результатами якої буде встановлено відповідальних за підготовку та навчання особового складу.

Також у тернопільському ТЦК запевнили, що такий випадок, який стався з Покітком, не є системним. Про це йдеться на сторінці територіального центру комплектування у Facebook, передає НСН.

За інформацією ТЦК, солдата Покітко відповідно до медичної комісії та уточнення даних було визнано придатним проходити військову службу в лавах ЗСУ. Також там заявили, що чоловік був призваний на військову службу по мобілізації до Тернопільського об’єднаного міського ТЦК СП на одну з посад у роту охорони.

Однак 12 лютого його було переведено в нове місце проходження служби, де він загинув внаслідок бойових дій 16 лютого. У ТЦК запевнили, що командування військових частин бойового складу приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це є запорукою збереження їхнього життя.

“Звертаємось до суспільства дочекатися завершення службової перевірки, результати якої будуть оприлюднені найближчими днями”, звернулися у ТЦК.

На Тернопільщині призначили перевірку через загибель військового

Тернополянин Богдан Покітко загинув на війні, він воював на Донецькому напрямку. Військовий загинув 16 лютого, на фронті він пробув там лише 4 дні.

33-річного чоловіка відправили на передову без підготовки, повідомила волонтерка Оксана Огородник. Вона розповіла, що Покітко мобілізували на зупинці і попросила розголос цієї трагічної історії.

“Богдан був призваний у 2-й половині січня 2023 року шляхом примусового вручення запрошення та доставки до ТЦК на зупинці громадського транспорту у м. Тернопіль. Навчання боєць у навчальній частині та на полігоні не проходив. Він не проходив навчання поводженню зі зброєю. В армії – не служив. Результат – 16 лютого 23 року немає Богдана, немає друга, немає сина, немає коханої людини. Пройшов місяць від вручення повістки. Ганьба всім відповідальним особам – це буде на вашій совісті!”, заявила Огородник.

Родичі та близькі загиблого також розповіли про його історію у мережі – до відправки на фронт він лише раз був на полігоні.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй Facebook-сторінці. Рідні Богдана Покітка вирішили надати цій історії максимального розголосу, щоб було зроблено висновки.

У соцмережах люди також обурені тим, що у військкоматі не звернули уваги, що рідний брат Богдана – Михайло – вже служить у ЗСУ і мати залишається сама без належної опіки та допомоги.

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