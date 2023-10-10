Окупанти вдарили по школі на Сумщині – загинула 13-річна дитина

10 жовтня російські окупанти вдарили по Краснопільській громаді на Сумщині. В селі Угроїди, пошкоджений навчальний заклад, внаслідок обстрілу загинула 13-річна дитина.

Про це пише Суспільне, передає НСН.

Спочатку повідомлялось, що дитина отримала поранення.

Був обстріл, пошкоджено приміщення школи, там вибиті вікна та пошкоджений дах. Внаслідок обстрілу поранено 13-річну дитину, її екстрено “швидкій” доставили у Суми в медичний заклад. Також армія рф вдарила по інших населених пунктах Краснопільської громади, там без постраждалих та руйнувань, розповіла секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта.

Пізніше стало відомо, що поранена дівчинка померла у “швидкій”. Медики проводили реанімаційні заходи, але не змогли врятувати життя дівчинки.

13-річна поранена дівчина померла у кареті швидкої допомоги дорогою до Сум. Це Суспільному повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги Сергій Бутенко, пише видання.

Обстріли Сумщини

Вночі 10 жовтня росіяни здійснили 3 мінометні обстріли прикордоння. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Шалигинська (6 вибухів), Краснопільська (11 вибухів) та Хотінська (4 вибухи) громади, повідомили в ОВА.

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