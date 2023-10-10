Окупанти продовжують обстріли Донеччини. Б’ють по мирному населенню з авіації, «Градів» та артилерії. Протягом доби російські загарбники вбили людину, ще четверо людей дістали поранень.

Про це 10 жовтня повідомляє НСН з посиланням на Донецьку ОВА та МВС України.

Сьогодні зранку Авдіївка зазнала артилерійського й танкового обстрілів. Інформації про постраждалих не надходило, йдеться у повідомленні МВС.

Упродовж минулої доби армія рф завдала 10 ударів по мирному населенню Донеччини.

На Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар — без жертв.

На Донецькому напрямку у Мар’їнській громаді 1 людина загинула у Костянтинівці, 2 поранено в Єлизаветівці. Очеретине тричі обстріляне Ураганами — зруйновано будинок. Авдіївка зазнала артобстріл та авіаударів — поранено 2 людини.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків: 3 у Диліївці, 1 у Торецьку і Дачному. Також у Торецьку пошкоджено інфраструктурний об’єкт. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Сіверську, обстріляні Торське і Зарічне Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 4, повідомили в ОВА.

Обстріли Донеччини. Фото наслідків

Ще новини України: Ворог вранці ударив ракетами по Куп’янському району – троє поранених