ОНОВЛЕНО: У Ромнах на Сумщині ворожий дрон знищив школу. Є загиблі і поранені (фото)

У Ромнах на Сумщині зранку 23 серпня російський ударний безпілотник влучив у школу, загинули освітяни, є поранені.

Про обстріл повідомили в обласній військовій адміністрації, передає НСН.

ОНОВЛЕНО 14.15: Близько 14.00 стало відомо про ще двох загиблих внаслідок удару. Загалом загинули чотири людини. Серед загиблих: директорка школи, її заступник, бібліотекар та секретар, повідомляє Суспільне з посиланням на голову Роменської районної військової адміністрації Дениса Ващенка.

За його словами, на момент оголошення тривоги в закладі перебували 19 людей, більшість вийшли на вулицю. Також чоловік зазначив що в школі є укриття, воно залишилося неушкодженим.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко згодом повідомляв, що росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян. Їхні тіла дістали з-під завалів рятувальники.

Окрім того, ще 3 людей отримали поранення. Також є інформація, що під завалами перебувають ще двоє працівників школи.

Зранку Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників в області.

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