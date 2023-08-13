Скандал на Одещині: пацієнтів інтернату змушують працювати за сигарети й цукерки

На Одещині у Барабойському психоневрологічному будинку-інтернаті виявлено порушення прав людини та використання примусової праці пацієнтів.

Про це повідомляє представництво омбудсмена в Одеській області, передає НСН.

Як зазначається, за результатами перевірки Барабойського психоневрологічного будинку-інтернату, який відвідали співробітники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, було виявлено низку порушень.

Зокрема, одна з пацієнток закладу перебувала в ізольованому приміщенні. Персонал пояснив, що жінку ізолювали через напад агресії, який стався в неї напередодні.

«Зазначений обмежувальний захід здійснено без наявності правових підстав, без відповідного спостереження за станом особи, без обліку часу застосування ізоляції. Такі дії персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження або покарання у розумінні статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», повідомили у представництві омбудсмена.

Моніторинговим візитом виявлені й інші порушення прав підопічних, зокрема:

– відсутність захисних споруд (укриття) та сигналу оповіщення «повітряна тривога»;

– недотримання мінімальних норм житлової площі;

– деякі кімнати, в яких утримуються підопічні, потребують ремонту;

– не всі підопічні забезпечені приліжковими меблями та твердим інвентарем;

– продукти харчування зберігаються в холодильниках з порушенням температурного режиму та без первинного пакування;

– порушення права осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення на доступність.

Також зі слів деяких підопічних санітарні працівники залучають їх проти волі до робіт на території та підсобному господарстві установи, зокрема змушують мити маломобільних підопічних, санітарно-гігієнічні приміщення та працювати на підсобній фермі.

За виконані роботи пацієнтам видають цигарки та цукерки.

«З метою усунення виявлених недоліків до компетентних органів будуть скеровані відповідні листи та акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», резюмували у представництві омбудсмена.

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