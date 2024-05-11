Знайдено куточок в кольорах українського прапора, де природа ховає своїх нащадків. Про цю дивовижну місцину розповів Іван Русев , доктор біологічних наук, професор, науковий журналіст.

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Куточок в кольорах українського прапора

Отже, знаходиться цей райський куточок у Національному природному парку «Тузлівські лимани» на Одещині. Саме тут працює Іван Русев.

Триває героїчне протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню. І в цій війні страждають люди, дуже страждає дика природа. Але, є місця, де дика природа ховає своїх нащадків, – каже науковець

Він показав дуже рідкісну чарівну трав’янисту рослину з родини макових, яка занесена до Червоної книги України.

У Національний природний парк “Тузлівські лимани” вона почала квітнути на минулому тижні.

Це мачок жовтий, якій росте в літоральній смузі по берегах Чорного моря і лиманів.

Іван Русев каже, що раніше мачок жовтий був поширений і по узбережжі Азовського моря. Але в нацпарку на Одещині він росте лише на двох ділянках пересипу з повною відсутністю антропогенного навантаження, де рослина суворо охороняється.

Ця рідкісна рослина дуже красива і на фоні неба в Українському Причорномор’ї створює справжню гамму кольорів нашої любої України, яка вже більше ніж 800 діб веде боротьбу проти ворога, – розповідає науковець

За його словами, причини зміни чисельності рослини – це стенотопність та вузька екологічна амплітуда, низька схожість насіння; та антропогенні: руйнування екотопів під час укріплення берегів, рекреаційне навантаження, збирання лікарської сировини. Для ії збереження та відтворення доцільно створювати нові заповідні території у морських прибережних смугах, включаючи унікальний пересип лиманів Сасик, Джантшейській.

А зараз неймовірна синергія степових рослинних хвиль, разом з дельфінами, птахами, дивовижними рослинами, водами, світанками, мурахами – всі, на всіх фронтах, своєю потужною і позитивною енергетикою, всіляко допомагають українцям в боротьбі з орками і всі разом мріємо про перемогу над ворогом, – каже Іван Русев

Я є голос безголосої природи, і я, як і багато моїх колег і друзів в Україні і за кордоном, боротимусь і за природу, і за мою країну Україну до переможного кінця. Україна обов’язково відродиться! Ми разом із безстрашною українською армією, кожен як може, повинні захищати свою землю від віроломних варварів – від російської імперії зла, – додав він

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