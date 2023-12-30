На Луганщині російські військові зі 150-ї дивізії відмовилися воювати – Генштаб ЗСУ

На Луганщині російські військові зі 150-ї дивізії відмовилися воювати, їх під конвоєм відправили на територію рф.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає НСН.

У російсько-окупаційних військах були непоодинокі випадки відмов військовослужбовців від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях проти України.

19 грудня цього року з тимчасово окупованої території Луганської області на територію рф під конвоєм співробітників військової поліції відправлено російських військових.

Так, ідеться про 43 військовослужбовців рф зі складу 150-ї мотострілецької дивізії Збройних сил росії. Вони, за інформацією Генштабу, відмовилися від участі у бойових діях.

Ситуація на Луганщині

Вчора, 29 грудня, росіяни продовжили масовані авіаційні удари по прифронтових селах й укріпленнях українських оборонців, розповів очільник обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

ЗСУ зафіксували щонайменше 14 ударів з неба, зокрема, у районах Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва. Невське, Білогорівка та території навколо потрапили під щільні мінометний та артилерійський обстріли.

Луганчан, які оминули примусове отримання паспорта рф, так чи інакше росіяни намагаються ідентифікувати. Заходи включають і поквартирні рейди з перевіркою документів, і побудинковий обхід під час «виборів», і обмеження в наданні соціальних і медичних послуг.

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