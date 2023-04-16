На Херсонщині військовий розстріляв двох побратимів та підпалив будинок з їхніми тілами. 29-річний чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння, передає НСН.

Як повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва, слідчий суддя обрав запобіжний захід військовослужбовцю однієї з частин, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.194 КК України.

Трагедія сталася в ніч з 5 на 6 квітня 2023 року. За даними слідства, підозрюваний знаходячись на території домоволодіння в одному з сіл Херсонської області, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, спричинив двом іншим військовослужбовцям тілесні ушкодження, внаслідок чого вони загинули. Відповідно до висновків експертизи, смерть настала в результаті вогнепальних поранень.

Щоб приховати сліди злочину чоловік вирішив підпалити будинок з тілами своїх жертв.

На суді підозрюваний заявив, що нічого не пам’ятає про події тієї ночі. Прокурор просив суддю відправити 29-річного військового під варту без можливості внесення застави. Суд задовольнив це рішення.

Як зазначається у повідомленні, прокурор в обґрунтування ризиків зазначав, що підозрюваний може переховуватись від слідства та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати провадженню іншим чином або вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підозрюваний зазначав, що, якщо зазначенні дії з його боку дійсно мали місце, то він не заперечує проти задоволення клопотання. Захисник підтримав позицію свого клієнта.

Слідчий суддя ухвалила обрати підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою, без можливості внесення застави.

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