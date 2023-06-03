5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

8
Тег:
CуспільствоПодіїХерсон
8

На Херсонщині діти підірвалися на майданчику – що відомо

Журналіст
На Херсонщині діти підірвалися
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

На Херсонщині діти підірвалися на майданчику. Внаслідок детонації вибухівки, залишеної військовими РФ, поранення отримали двоє хлопчиків.

Про це інформує НСН з посиланням на прокуратуру області.

За даними слідства, 2 червня 2023 року близько 20:30 у селі Загорянівка Білозерської громади на дитячому майданчику здетонував вибуховий предмет, залишений окупантами. Внаслідок цього травми отримали двоє малолітніх хлопчиків. Їх госпіталізовано до лікарні, йдеться в повідомленні.

У 13-річної дитини осколкові ураження кінцівок. 10-річний хлопчик має поранення живота.

Пізніше стало відомо, що вибухівку на дитячий майданчик з дому принесла дівчинка, повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі марафону “Єдині новини”, пише Суспільне.

Звичайно, винна Росія і російська агресія, тому що вони залишили багато вибухонебезпечних предметів. Але тут ще є вина батьків — батько дівчинки приніс додому багато якихось залізних предметів. І потім дівчинка взяла один із предметів і принесла його на дитячий майданчик. Ще не з’ясували, що це був за предмет, але хлопці ним гралися — підкидали, били його. І — підрив, у результаті два хлопці поранені, сказав Толоконніков.

Наразі діти отримують медичну допомогу, їхній стан стабільний, повідомив в Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін.

“Молодшого Марка оглянули медики, і хлопець вже вдома. 13-річному Кості зробили операцію. Дитина в лікарні, здоров’ю нічого не загрожує”, йдеться у дописі.

У прокуратурі заявили, що відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Ще новини України: Жінка загинула, троє дітей важко поранені – на Харківщині сім’я підірвалася на вибухівці

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×