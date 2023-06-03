На Херсонщині діти підірвалися на майданчику – що відомо

На Херсонщині діти підірвалися на майданчику. Внаслідок детонації вибухівки, залишеної військовими РФ, поранення отримали двоє хлопчиків.

Про це інформує НСН з посиланням на прокуратуру області.

За даними слідства, 2 червня 2023 року близько 20:30 у селі Загорянівка Білозерської громади на дитячому майданчику здетонував вибуховий предмет, залишений окупантами. Внаслідок цього травми отримали двоє малолітніх хлопчиків. Їх госпіталізовано до лікарні, йдеться в повідомленні.

У 13-річної дитини осколкові ураження кінцівок. 10-річний хлопчик має поранення живота.

Пізніше стало відомо, що вибухівку на дитячий майданчик з дому принесла дівчинка, повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі марафону “Єдині новини”, пише Суспільне.

Звичайно, винна Росія і російська агресія, тому що вони залишили багато вибухонебезпечних предметів. Але тут ще є вина батьків — батько дівчинки приніс додому багато якихось залізних предметів. І потім дівчинка взяла один із предметів і принесла його на дитячий майданчик. Ще не з’ясували, що це був за предмет, але хлопці ним гралися — підкидали, били його. І — підрив, у результаті два хлопці поранені, сказав Толоконніков.

Наразі діти отримують медичну допомогу, їхній стан стабільний, повідомив в Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін.

“Молодшого Марка оглянули медики, і хлопець вже вдома. 13-річному Кості зробили операцію. Дитина в лікарні, здоров’ю нічого не загрожує”, йдеться у дописі.

У прокуратурі заявили, що відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

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