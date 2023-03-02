На Херсонщині окупанти атакували дронами чергу за гуманітаркою (фото)

На Херсонщині у четвер, 2 березня, російські військові злочинці дронами атакували чергу за гуманітаркою.

Про це повідомляє НСН з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

“У Бериславському районі, за попередніми даними, армія РФ завдала удару дронами по цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи”, йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що наразі відомо про 9 травмованих внаслідок обстрілу, серед них дитина. Їм надається кваліфікована медична допомога. Дані щодо постраждалих уточнюються.

“Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією РФ”, додали правоохоронці.

Нагадаємо, що російські загарбники завдали удару з артилерії по селищу міського типу Білозерка Херсонської області. На жаль, є постраждалі.

Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення.

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