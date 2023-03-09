У селі Бовшів Івано-Франківської області попрощалися з Героєм України, командиром спецпідрозділу «Вовки Да Вінчі» Дмитром Коцюбайлом (позивний «Да Вінчі»).

Про це передає НСН з посиланням на Громадське.

У Бовшеві та в багатьох селах поблизу люди масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого Захисника.

Останню шану Герою віддали у його рідному селі, у Будинку культури та Церкві Зішестя Святого Духа.

На прощання прибули щонайменше тисяча людей. За труною йшла наречена покійного героя Аліна.

Загинув Дмитро Коцюбайло 7 березня 2023 року у боях під Бахмутом. Воїну було 27 років.

У Дмитра залишилися брат, чотири сестри, мати й бабуся.

10 березня 2023 року Дмитра Коцюбайла поховають у Києві. Прощання відбудеться в Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності.

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Дмитро Коцюбайло брав участь у Революції гідності, а у 2014 році пішов захищати Україну як військовий. Тоді йому було лише 18 років. Отримав важке поранення уламком від танкового снаряда в Пісках на Донеччині. Після трьох місяців реабілітації повернувся на фронт.

Брав участь у визволенні Карлівки, селища Піски, Авдіївки, а також у боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою.

У 2021 році «Да Вінчі» отримав звання Герой України, ставши наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому надали це звання прижиттєво.

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