На Буковині священик МП заборонив заносити до храму тіло загиблого на війні бійця (відео)

5 квітня на Буковині у селі Задубрівка трапився інцидент – священник Московського патріархату не дозволив заносити до храму тіло загиблого на війні бійця Івана Назарія.

Про це повідомляють місцеві видання, передає НСН.

“Адепти Московського патріархату не впускають тіло воїна до церкви. Вони провокують бійку. Ніхто нічого не пояснює, чому домовину із загиблим військовим не пускають до церкви. А просто стоять і не пропускають похоронну процесію”, розповів священник Віталій Мензак.

Український військовослужбовець та активіст Євген Карась опублікував кадри, на яких видно, як перед храмом зібралися близькі, рідні та побратими загиблого воїна. Мати у сльозах просить священника МП відспівати тіло її сина у храмі, але той відмовляється.

Після того, як священник УПЦ МП Дуров не відкрив храм, люди, які прийшли на похорон, обурені і вигукують біля церкви: “Геть московського попа!”, “Воїна до церкви”.

“Майже годину стояли під церквою, щоб домовину загиблого військового пустили до церкви. Нас не пускав “батюшка” Дуров, який і керував прихильниками УПЦ, які були у церкві”, каже отець Віталій.

Віряни УПЦ після тривалої суперечки вийшли з церкви і людям вдалося зайти.

“Похорон українського воїна був українською мовою. Його відспівували священники ПЦУ. Сподіваємося, що сьогодні у храмі у селі Задубрівка відбудеться вперше служба українською мовою”, сказав священник Віталій Мензак.

Прихожанка ПЦУ Сідора розповіла Суспільному, що вперше за чотири роки змогли потрапити до церкви – до цього молилися на дворі.

“Сьогодні ховаємо третього воїна з нашого села. Їх усіх не заносили до церкви. Люди зійшли, бо вже не могли цього терпіти. Ми маємо документи, що можемо користуватися храмом. Мама просила занести тіло до церкви. Спочатку хотіли добитися цього мирним шляхом, але довелося силою”, розповідає Сидора.

Одна зі свідків події Тетяна каже, що сама не місцева, але прийшла віддати честь загиблому воїну.

“Чули, що люди тут давно хочуть української церкви. Ми бачили, як вони випровадили московських священників. Ніхто їх не бив та не штовхав”, каже Тетяна.

Нагадаємо, це уже не перший випадок у цьому селі, де священник МП відмовляється відспівувати загиблих на війні бійців. На початку березня цього року священик УПЦ МП не впустив похоронну процесію із загиблим військовим Василем Катаном. Тому з покійним прощались перед приміщенням церкви.

Додамо, що у селі Задубрівка люди ще 4 роки тому вирішили перейти до Православної церкви України, але не можуть зайти до храму для проведення богослужінь. Їх не пускають представники Московського патріархату.

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