Черговий мовний скандал у Дніпрі викладачка змусила студентку перейти на російську

Черговий мовний скандал у Дніпрі: викладачка нібито змусила студентку перейти на російську мову на практичному занятті у медичному виші.

Скандал стався у Дніпровському державному медичному університеті (ДДМУ) 10 листопада. На парі, що присвячена предмету “Пропедевтика внутрішніх хвороб”, викладачка нібито вимагала від студентки зі Львова перейти на російську.

Після цього викладачка опинилась у реанімації, звинувачення вона спростовує.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інцидент, передає НСН.

Він розповів, що його представник у Дніпропетровській області Михайло Карпенко відвідав заклад після того, як у мережі повідомили про інцидент.

Той дійшов висновків, що з боку викладачки “можливо було порушення”, тому комісія може ухвалити рішення про застосування дисциплінарного стягнення. Водночас було зафіксовано прояви мови ворожнечі та цькування до викладачки зі сторони інших учасників конфлікту.

“Ситуація набула такого масового розголосу, що жінку забрала швидка під час занять й вона зараз у реанімації. Звичайно, що якщо є порушення – винний має понести покарання. Але має бути соціальна справедливість! Адже порушення однієї людини – це не привід для узагальнення та подальшого цькування!”, написав омбудсмен.

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Що розповіла студентка

Студентка Магдалина Пелчар заявила, що студенти по черзі опитували літнього пацієнта щодо його стану та зверталися до нього російською. Коли ця дівчина звернулася до пацієнта українською, викладачка Людмила Новоженіна зупинила її. Ба більше, вона змушувала третьокурсницю розмовляти російською, через що дівчина почувала себе приниженою.

“Коли одногрупники сказали, що я зі Львова, що я не спілкуюся російською мовою, що я ніколи її не вивчала, викладачка мені сказала: “А ти знаєш, де ти зараз знаходишся? У Дніпрі. Тобі потрібно переводитися до Львова чи до Кембриджа”, розповіла студентка.

За словами дівчини, все “закінчилося слізьми, а мало бути здобуття навичок лікування”.

Як відреагувала викладачка

Людмила Новоженіна спростувала слова учениці та відкинула всі її звинувачення на свою адресу. Викладачка заявила, що вона була шокована.

“Я не знала, що за ситуація трапилася. З мого боку не було нічого, що образило студентку. Я не розумію, як людина на рівному місці могла це зробити”, сказала вона.

Викладачка заявила, що дізналася про обурення Магдалини Пелчар з соцмереж. Людмила Новоженіна пояснила свій вчинок піклуванням про пацієнта, який, з її слів, не розумів української.

“Він (пацієнт – ред.) почав мотати головою. Він почервонів. Я побоялася, що буде якесь ускладнення. Він мотав головою. І очі були такі, що він як не розумів”, пояснила викладачка.

Що кажуть інші студенти

Як пише ТСН, одногрупники Магдалини Пелчар стали на захист Людмили Новоженіної. Водночас студенти визнали, що ця викладачка дійсно проводить пари російською. З їхніх слів, жінка кожного разу питала в аудиторії, чи ніхто не проти, що вона розмовлятиме російською.

Одногрупники також сказали, що протягом всього періоду навчання з Людмилою Новоженіною жодного разу не було проблем з тим, що Магдалина відповідає українською. Студенти додали, що в цієї дівчини завжди були відмінні оцінки.

Що сказала адміністрація

Декан медичного факультету Володимир Жилюк відмовився ставати на бік будь-кого, поки не дізнається всієї правди. Він наголосив, що студенти у виші мають навчатися виключно українською.

У виші кажуть, що офіційної скарги від Магдалини не надходило. Викладачка працює далі, а дівчина продовжує навчання й не збирається міняти заклад. На кафедрі запевняють, що предмети викладають виключно українською, а до Людмили за 30 років її роботи не було жодних претензій.

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