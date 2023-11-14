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ПодіїТернопіль

Під час лікування зубів 1-річному хлопчику стало зле, пізніше він помер – подробиці трагедії у Тернополі

Журналіст
Під час лікування зубів 1 річному хлопчику стало зле, пізніше він помер
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У Тернополі під час лікування зубів маленькому хлопчику стало погано і за деякий час він помер. Дитині був рік і десять місяців.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Дитину до державної клініки привезла мама, аби прибрати карієс із зубів. Оскільки дитина малесенька, то медики сказали, що такі процедури проводяться лише під наркозом. Для цього вони дали направлення для здачі усіх аналізів.

Через півтори години після початку операції в дитини почав падати тиск. Його відвезли в реанімаційне відділення. Проте хлопчика не змогли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини.

Причина смерті стане відома після проведення розтину.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) ККУ.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Триває слідство.

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