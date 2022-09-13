Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому контрнаступ на Херсонщині просувається повільніше ніж на Харківщині.

Справа в тому, що Херсонська область – це сільськогосподарський регіон. Як передає NNS, про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі “Financial Times”.

Зі слів міністра, на Харківщині контрнаступ був схожим на “снігову кулю” і пройшов значно “краще, ніж очікувалося”.

До того ж, Резніков також зазначив, що Україні тепер необхідно захистити від можливої ​​контратаки росії величезну територію, яку вона відвоювала.

Проте, що стосується одночасного контрнаступу на Херсонщині, зі слів Резнікова, то він просувається повільніше.

Адже це сільськогосподарський регіон “з іригаційними каналами”, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї.

Резніков також сказав, що чеченців на півдні України використовують, щоб не дати фронтовим військам покинути свої позиції.

Нагадаємо що 10 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що на окуповану Херсонщину прибув підрозділ “кадировців” чисельністю до 1300 осіб.

12 вересня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що 10 000 його людей знову прибули в Україну.

Перед контрнаступом ЗСУ точковими ударами знищили мости й переправи, якими росіяни доставляли військову техніку до Херсона, з лівого берега Дніпра на правий.

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