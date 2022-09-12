Контрнаступ на Херсонщині: офіційно названо 5 звільнених населених пунктів

Український контрнаступ на Херсонщині триває, хоч і не так стрімко, як на Харківщині. Українців просять зберігати тишу щодо просування наших військ на півдні. Проте, вже є офіційна інформація про звільнені населені пункти на Херсонщині. Її оприлюднила заявила речник Об’єднаного координаційного пресцентр Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає NNS.

Збройні сили України за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. При цьому українським захисникам вдалося деокупувати п’ять населених пунктів.

“Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні досить переконливі. Ми просунулися на різних ділянках від 4 до декількох десятків кілометрів, маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів і можемо проголосити, що деякі населені пункти Херсонської області звільнені і знаходяться під українським прапором”, – заявила Наталя Гуменюк.

А саме, ЗСУ деокупували Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку.

Зазначимо, що офіційна інформація про звільнення з’являється лише через кілька днів після закріплення результатів нашими бійцями. Тому насправді звільнених населених пунктів більше,просто про них ще не час говорити.

Нагадаємо, російські війська на південному напрямку намагаються вести переговори зі Збройними силами України про здачу зброї. Про це теж повідомляла Гуменюк.

“Намагаються вести переговори про умови того, як вони складуть зброю і перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права”, – заявила вона.

За її словами, російські офіцери цих підрозділів отримали завдання залишати позиції будь-яким способом, який до того часу буде доступний окупантам. Так, війська РФ можуть повернутися назад до своїх або скласти зброю і “вийти з бойової гри”, оскільки вони досі сприймають це як “спецоперацію”.

“Є вже такі певні розхитування і деморалізація, настільки глибокі, що навіть командування усвідомлюють, що їм далі рухатися нікуди”, – підкреслила Гуменюк.

Крім того, за минулу добу на південних рубежах ЗСУ знищили склад боєприпасів у Каховці, район зосередження ворожого озброєння, станцію РЕБ, живу силу та техніку окупантів.