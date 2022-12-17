Контрнаступ на Херсон був успішним лише на 50-60%: командувач ОК “Південь” назвав причини

Контрнаступ на Херсон української армії був успішним лише на 50-60%, оскільки російським окупантам вдалося відступити і вони вже перекинуті на інші напрямки фронту.

Про це сказав командувач ОК “Південь”, генерал-майор Андрій Ковальчук під час інтерв’ю Sky News, передає НСН.

За словами генерала, кінцевою метою наступу українських сил на Херсон було знищення всіх солдатів окупаційних військ на західному березі Дніпра. Однак через брак часу і дефіцит боєприпасів в результаті росіяни змогли відступити.

“Контрнаступ на південному напрямі був успішним лише на 50-60%, оскільки російські війська, що звільнилися, відтоді рушили для боротьби з українськими військовими на сході, а також все ще можуть завдавати артилерійських ударів по правому березі Дніпра”, розповів Ковальчук.

Він зазначив, що передумовами для втечі росіян, яких повинні були повністю ліквідувати, стали брак у ЗСУ часу та дефіцит боєприпасів.

Що стосується майбутніх цілей Сил оборони та напрямків роботи, то вони, за словами Ковальчука, зараз в секреті.

“Колись я обов’язково напишу мемуари, я розповім правду про те, що сталося. Сьогодні я не можу говорити зайвого, щоб не зіпсувати майбутнє”, додав генерал-майор.

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