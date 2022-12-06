Нова грошова допомога від HIAS надається постраждалим від воєнних дій жителям Київської та Харківської областей, передає NNS.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відтак, постраждалі від воєнних дій у Броварах, Бучі, Ірпені й інших населених пунктах Київської та Харківської областей зможуть отримати фінансову допомогу від американської благодійної організації HIAS.

Грошова допомога надається у розмірі 2 200 гривень на кожного члена родини впродовж 3 місяців.

У відомстві зазначили, що звернутися по фінансову допомогу можуть не тільки люди, які втратили житло та засоби для існування внаслідок воєнних дій на зазначених територіях, але й вразливі родини внутрішньо переміщених осіб із цих областей. Також допомогу можуть отримати особи з інвалідністю, члени неповних сімей тощо.

Грошова допомога від HIAS. Хто має право подати заявку?

На грошові виплати від благодійної організації HIAS можуть претендувати:

Родини ВПО, переміщені протягом останніх 30 днів;

Постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства; родини, які втратили члена сім’ї, засоби до існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) внаслідок проведення воєнних дій;

Внутрішні переселенці або особи, які перемістилися понад 30 днів тому, мають дохід менший ніж 5400 гривень на особу ( за останні 3 місяці) та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості: мають двох або більше дітей; є особами з інвалідністю; домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком або жінкою); є вагітними чи жінками з дітьми віком до 2 років; мають осіб похилого віку (55+ років) у родині.

Хто з ВПО може отримати грошову допомогу від Save the children

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