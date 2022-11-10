Генштаб повідомив про припинення “евакуації” із Херсона, виведення військ рф не коментують

Генштаб ЗСУ повідомив про припинення так званої “евакуації” із Херсона, про виведення військ рф коментарів поки не було.

Російські окупанти завершили у Херсоні депортацію, яку вони називають “евакуацією” населення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 листопада, передає NNS.

“Евакуацію” припинили через “відсутність охочих”. Також окупанти більше не видають у місті зарплати та соціальні виплати.

Водночас у Генштабі поки не прокоментували окремо заяви росіян, що нібито вони відводять війська з правого берега Херсонської області.

В Генштабі зазначили, що армія рф веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Українські військові за добу відбили атаки в районі Новосільського та Макіївки Луганської області, Соледара, Кліщіївки, Майорська, Яковлівки, Андріївки, Білогорівки, Веселого, Невельського, Первомайського та Новомихайлівки Донецької.

Раніше Шойгу повідомив, що росія виводить свої війська з Херсона.