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Генштаб повідомив про припинення “евакуації” із Херсона, виведення військ рф не коментують

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із Херсона

Генштаб ЗСУ повідомив про припинення так званої “евакуації” із Херсона, про виведення військ рф коментарів поки не було.

Російські окупанти завершили у Херсоні депортацію, яку вони називають “евакуацією” населення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 листопада, передає NNS.

“Евакуацію” припинили через “відсутність охочих”. Також окупанти більше не видають у місті зарплати та соціальні виплати.

Водночас у Генштабі поки не прокоментували окремо заяви росіян, що нібито вони відводять війська з правого берега Херсонської області.

Генштаб повідомив про припинення "евакуації" із Херсона, виведення військ рф не коментують

В Генштабі зазначили, що армія рф веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Українські військові за добу відбили атаки в районі Новосільського та Макіївки Луганської області, Соледара, Кліщіївки, Майорська, Яковлівки, Андріївки, Білогорівки, Веселого, Невельського, Первомайського та Новомихайлівки Донецької.

Раніше Шойгу повідомив, що росія виводить свої війська з Херсона.

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