Шойгу дав наказ розпочати відведення військ з Херсона на лівий берег Дніпра.

Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон, передає NNS.

“Доцільно організувати оборону по бар’єрному рубежу річки Дніпро, по лівому її берегу… Маневр військ буде здійснено в найближчі терміни, з’єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра”, сказав він у докладі Шойгу.

Намагаючись пояснити необхідність відведення військ, Суровікін згадав вже традиційні тези про те, що “Україна нібито здійснює невибіркові обстріли міста”, а росіяни — думають “про життя кожного свого військового”.

Повідомляється, що Шойгу погодився з пропозицією організувати оборону по рубежу річки Дніпро:

“Приступайте до відведення військ”.

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