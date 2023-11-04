У Сумській області хочуть евакуювати дітей з 30-кілометрової зони від кордону

У Сумській області хочуть евакуювати дітей з зони 30 кілометрів від кордону з росією. Причиною цього стало збільшення кількості обстрілів.

Про це повідомляє НСН з посиланням на “Суспільне“.

Відповідну заяву зробив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх під час зустрічі з омбудсменом з прав людини Дмитром Лубінцем.

“Я думаю, що максимально практично всіх дітей з 30-км зони ми маємо евакуювати у більш безпечні місця. Для цього ми будуємо, за дорученням Ради нацбезпеки, захисні споруди. Ми збільшили їх до 40% стосовно того, що було в липні”, сказав він.

За словами глави ОВА, з 5-км зони від російського кордону евакуювали понад 600 дітей. Тепер через збільшення обстрілів з боку окупантів зону евакуації хочуть розширити до 30 км.

Що відомо про загиблих дітей на Сумщині

26 жовтня внаслідок ударів рф у селі Пожня на Сумщини загинув 16-річний підліток Роман Білецький.

12 жовтня в селі Угроїди на Сумщині поховали 13-річну дівчину, яка отримала поранення внаслідок обстрілів армії рф і померла у “швидкій” дорогою до лікарні.

Нагадаємо, що російська армія захопила частину Сумській області у перші дні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Проте регіон був повністю звільнений у березні-квітні.

Після цього російські окупанти майже щоденно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони з мінометів, артилерії, дронів та іншого озброєння.

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