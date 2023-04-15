5 /5
Based on 5 ratings
10
Регіони
Тег:
КиївПрирода
10

У Києві Дніпро вийшов з берегів – фото і відео з соцмереж

Журналіст
Дніпро вийшов з берегів
Фото: Фейсбук/Yan Dobronosov
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Дніпро вийшов з берегів у Києві. У соціальних мережах публікують фото і відео з Дніпровського та Подільського районів столиці, передає НСН.

Як повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій із посиланням на дані Гідрометеорологічного центру, нині спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь і Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

новини україни

Фото: Фейсбук/Yan Dobronosov

У Києві Дніпро вийшов з берегів – фото і відео з соцмереж

Фото: Фейсбук/Yan Dobronosov

У Києві Дніпро вийшов з берегів – фото і відео з соцмереж

Фото: Фейсбук/Yan Dobronosov

У Києві Дніпро вийшов з берегів – фото і відео з соцмереж

Фото: Фейсбук/Yan Dobronosov

У Києві Дніпро вийшов з берегів – фото і відео з соцмереж

Фото: Фейсбук/Yan Dobronosov

У Києві Дніпро вийшов з берегів – фото і відео з соцмереж

Фото: Фейсбук/Yan Dobronosov

У Києві Дніпро вийшов з берегів – фото і відео з соцмереж

Фото: Фейсбук/Yan Dobronosov

У Києві Дніпро вийшов з берегів – фото і відео з соцмереж

Фото: Фейсбук/Yan Dobronosov

Наразі гідрологічна ситуація контрольована. Загалом по Україні залишаються підтопленими приблизно 500 дворогосподарств (городи, подвір’я).

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений 𝐏𝐫𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥 (@zaiarnyi_pasha)

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Alex Sparky (@newsparky)

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Alex Sparky (@newsparky)

Ще новини України: Україну охопили масштабні паводки – які області постраждали найбільше (фото)

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×