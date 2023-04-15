У Києві Дніпро вийшов з берегів – фото і відео з соцмереж

Дніпро вийшов з берегів у Києві. У соціальних мережах публікують фото і відео з Дніпровського та Подільського районів столиці, передає НСН.
Як повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій із посиланням на дані Гідрометеорологічного центру, нині спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь і Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.
Наразі гідрологічна ситуація контрольована. Загалом по Україні залишаються підтопленими приблизно 500 дворогосподарств (городи, подвір’я).
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