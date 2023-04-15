Масштабні паводки спостерігаються у п’ятьох областях України через сезонне підняття рівня води у річках.

Станом на ранок 15 квітня вода піднялася у межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає НСН.

Наразі залишаються підтопленими близько 500 домогосподарств – городи та подвір’я.

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10,5 тисяч га сільгоспугідь.

Крім того, порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: до 29 у Чернігівській області та до одного – на Київщині. Організовано об’їзд до цих населених пунктів.

Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА, йдеться у повідомленні ДСНС.

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