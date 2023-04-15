Напередодні Великодня спостерігатимуться температурні контрасти – прогноз погоди на 15 квітня

У переддень Великодня, в Україні спостерігатимуться значні температурні контрасти – прогноз погоди на 15 квітня
Температура коливатиметься від нічних +2…+4 градусів у Харківській, Сумській, Полтавській областях до денних +20….+22 градуси в Криму.
Про це повідомляє НСН з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Зокрема, за даними синоптика, найтеплішою очікується погода в південній частині України та в прикарпатських областях, протягом дня +15…+20, в Криму до +22 градусів. А найхолоднішою виявиться північна частина України та північний схід, а також Волинь та Рівненська область – впродовж дня +4…+8 градусів.
“На решті території України +10…+13 градусів”, – констатувала вона
Прогноз погоди на 15 квітня
Опади
- дощі сьогодні передбачаються в західних областях, на у Житомирській та Вінницькій областях;
- дощ, місцями з мокрим снігом очікуються у Харківській, Луганській, Полтавській областях;
- на решті території України – без опадів.
Сильний вітер
Як зазначила Діденко, характерна особливість цього дня – сильний вітер.
“Пориви південно-східного вітру часом досягатимуть штормових значень, 15-20 метрів за секунду”, – додала вона
Погода у Києві
В столиці сьогодні буде сильний вітер, холодно, вдень +6…+8 градусів.
“Але хоч без дощу, хіба що ввечері”, – порадувала синоптик.
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