Напередодні Великодня спостерігатимуться температурні контрасти – прогноз погоди на 15 квітня

У переддень Великодня, в Україні спостерігатимуться значні температурні контрасти – прогноз погоди на 15 квітня

Температура коливатиметься від нічних +2…+4 градусів у Харківській, Сумській, Полтавській областях до денних +20….+22 градуси в Криму.

Про це повідомляє НСН з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Зокрема, за даними синоптика, найтеплішою очікується погода в південній частині України та в прикарпатських областях, протягом дня +15…+20, в Криму до +22 градусів. А найхолоднішою виявиться північна частина України та північний схід, а також Волинь та Рівненська область – впродовж дня +4…+8 градусів.

“На решті території України +10…+13 градусів”, – констатувала вона

Прогноз погоди на 15 квітня

Опади

дощі сьогодні передбачаються в західних областях, на у Житомирській та Вінницькій областях;

дощ, місцями з мокрим снігом очікуються у Харківській, Луганській, Полтавській областях;

на решті території України – без опадів.

Сильний вітер

Як зазначила Діденко, характерна особливість цього дня – сильний вітер.

“Пориви південно-східного вітру часом досягатимуть штормових значень, 15-20 метрів за секунду”, – додала вона

Погода у Києві

В столиці сьогодні буде сильний вітер, холодно, вдень +6…+8 градусів.

“Але хоч без дощу, хіба що ввечері”, – порадувала синоптик.

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