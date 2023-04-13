Погода на Великдень в Україні: за теплом іде похолодання

Тепло, яке прийшло в середин квітня, триватиме не довго. За ним іде похолодання. І погода на Великдень в Україні буде не дуже комфортною, передає НСН, посилаючись на Укргідрометцентр.

Четвер 13 квітня видався теплим і у багатьох регіонах сонячним. Теплою буде і п’ятниця. Температура може сягнути +19, зокрема на Заході країни.

На 14 квітня, синоптики прогнозують на Заході до +19. А вже 15 квітня тут буде лише +12…+14. Все тому, що у святкові вихідні, 15–16 квітня, погоду в Україні визначатиме гребінь антициклону з півночі.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 8 градусів із позначкою “плюс”, вдень прогнозується +11+16 градусів. На півночі Лівобережжя буде прохолодніше – вночі 0 … +5 градусів, вдень повітря прогріється всього до +8 +13 градусів.

На Великдень, 16 квітня, прохолодно буде всюди. Окрім того, буде вітряно: пориви 7 – 12 метрів на секунду. Плюс у більшості областей йтиме дощ, хоч і невеликий. Істотних опадів не очікується.

Сухо 16 квітня, ймовірно, буде лише на Півдні та Сході. А на Заході, Півночі та в центральній частині України як вдень, так і вночі прогнозують дощ.

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