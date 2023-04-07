У Криму наркомани й алкоголіки риють траншеї: що відбувається на фронті 7 квітня

Повномасштабна війна в Україні триває вже чотириста восьму добу. Про ситуацію на фронті 7 квітня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
Загальна ситуація на фронті 7 квітня
Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника.
Ситуація на окремих напрямках
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська федерація продовжує використовувати повітряний простір та територію республіки білорусь. Разом з тим, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.
- Противник і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.
- Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області; Прогрес, Заруцьке, Рівне, Волфине, а також населених пунктів Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Зибине, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубинка, Бологівка, Стариця, Колодязне на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.
- На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка – Донецької.
- На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Біла Гора. Підрозділи сил оборони відбили 16 атак противника на цій ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Олександро-Шультине, Диліївка та Шуми Донецької області.
- На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 19 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Мар’їнка та Побєда.
- На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка і Велика Новосілка Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області, а також Антонівка та Херсон.
У населених пунктах Джанкойського району тимчасово окупованого Криму, російські загарбники залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення. Відомо, що до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки, більшість з яких наркомани та особи із алкогольною залежністю. Робітникам окупанти обіцяють грошову винагороду, проте люди її не отримують, або отримують не в повному розмірі. Зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого, озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї.
Ситуація на фронті 7 квітня – успіхи ЗСУ
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім того, наші захисники знищили 3 БпЛА різних типів (“Орлан-10”, “Supercam” та “Ланцет-3”), а також 3 коригованих авіаційних бомби.
Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 177110 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3633 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7016 (+3) од,
- артилерійських систем – 2722 (+8) од,
- РСЗВ – 533 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 281 (+0) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2291 (+4),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5587 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 304 (+2).
Дані уточнюються.
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