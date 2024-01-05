Росіяни вдарили «Шахедами» по модульному містечку на Херсонщині: 7 постраждалих

Росіяни вдарили «Шахедами» по модульному містечку на Херсонщині, внаслідок чого постраждали люди – серед них дитина. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

Цієї ночі російська армія вдарила трьома безпілотниками типу “Shahed” по Високому Тягинської громади. Удари прийшлися по адміністративній будівлі та модульному містечку.

До лікарні доставили 50-річного чоловіка. У нього діагностували поранення черевної порожнини та печінки.

Ще один житель, 43 років, отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці.

Пʼятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес.

Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу.

Зазначимо, що укриття у Високому встановили зовсім недавно – у грудні.

Обстріли Херсонщини за добу

За даними ОВА, минулої доби противник здійснив 125 обстрілів, випустивши 639 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, авіації та БПЛА, з них – 4 “Shahed”.

По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкти критичної інфраструктури у Херсоні та Херсонському районі; склад гуманітарної допомоги у Бериславському районі.

Через російську агресію за минулу добу 1 людина загинула, ще – 7 дістали поранення.

Ще новини України: Херсонщина під масованим обстрілом: поранено 16 людей, серед них 4 дитини