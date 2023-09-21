Виявлено схрони зі зброєю росіян на Дніпропетровщині і Херсонщині. Про це повідомляє Служба безпеки України, яка і виявила ворожу зброю, передає НСН.

Військова контррозвідка СБУ встановила місцезнаходження ще двох прихованих арсеналів зброї та боєприпасів у прифронтових районах на півдні та сході України.

Серед вилучених засобів ураження – постріли до реактивних систем залпового вогню «Град» і гранатомети виробництва рф, а також російські протипіхотні міни, які заборонені міжнародним правом.

Що знайшли у схроні зі зброєю росіян на Дніпропетровщині

СБУ знайшла схрон з бойовими засобами ураження в одному із приватних будинків в селищі Новопетровське Межівського району.

З тайника вилучено:

15 протипіхотних мін;

майже 200 тротилових шашок з електродетонаторами;

російську реактивну штурмову гранату «Таволга-1»;

понад 11 тисяч набоїв різного калібру.

Херсон

Співробітники СБУ виявили тайник зі зброєю, який знаходився на території покинутої будівлі місцевого приватного підприємства у Херсоні.

За наявними даними, схрон був облаштований російськими загарбниками на період тимчасової окупації міста.

Під час огляду схованки виявлено:

понад 30 мінометних та якірних річкових мін;

30 гранатометних пострілів.

Наразі всі вилучені засоби ураження направлено на експертизу для подальшої їх передачі на потреби Збройних Сил України.

Крім того, за обома фактами тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування прихованих арсеналів.

Виявлено схрони зі зброєю росіян на Дніпропетровщині і Херсонщині: фото

Ще новини України: Блогер-мільйонник наводив ракети на Миколаїв – подробиці від СБУ