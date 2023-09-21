Виявлено схрони зі зброєю росіян на Дніпропетровщині і Херсонщині. Про це повідомляє Служба безпеки України, яка і виявила ворожу зброю, передає НСН.
Військова контррозвідка СБУ встановила місцезнаходження ще двох прихованих арсеналів зброї та боєприпасів у прифронтових районах на півдні та сході України.
Серед вилучених засобів ураження – постріли до реактивних систем залпового вогню «Град» і гранатомети виробництва рф, а також російські протипіхотні міни, які заборонені міжнародним правом.
Що знайшли у схроні зі зброєю росіян на Дніпропетровщині
СБУ знайшла схрон з бойовими засобами ураження в одному із приватних будинків в селищі Новопетровське Межівського району.
З тайника вилучено:
- 15 протипіхотних мін;
- майже 200 тротилових шашок з електродетонаторами;
- російську реактивну штурмову гранату «Таволга-1»;
- понад 11 тисяч набоїв різного калібру.
Херсон
Співробітники СБУ виявили тайник зі зброєю, який знаходився на території покинутої будівлі місцевого приватного підприємства у Херсоні.
За наявними даними, схрон був облаштований російськими загарбниками на період тимчасової окупації міста.
Під час огляду схованки виявлено:
- понад 30 мінометних та якірних річкових мін;
- 30 гранатометних пострілів.
Наразі всі вилучені засоби ураження направлено на експертизу для подальшої їх передачі на потреби Збройних Сил України.
Крім того, за обома фактами тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування прихованих арсеналів.
Виявлено схрони зі зброєю росіян на Дніпропетровщині і Херсонщині: фото
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