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Виявлено схрони зі зброєю росіян на Дніпропетровщині і Херсонщині (фото)

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Виявлено схрони зі зброєю росіян на Дніпропетровщині і Херсонщині (фото)
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Виявлено схрони зі зброєю росіян на Дніпропетровщині і Херсонщині. Про це повідомляє Служба безпеки України, яка і виявила ворожу зброю, передає НСН.

Військова контррозвідка СБУ встановила місцезнаходження ще двох прихованих арсеналів зброї та боєприпасів у прифронтових районах на півдні та сході України.

Серед вилучених засобів ураження – постріли до реактивних систем залпового вогню «Град» і гранатомети виробництва рф, а також російські протипіхотні міни, які заборонені міжнародним правом.

Що знайшли у схроні зі зброєю росіян на Дніпропетровщині

СБУ знайшла схрон з бойовими засобами ураження в одному із приватних будинків в селищі Новопетровське Межівського району.

З тайника вилучено:

  • 15 протипіхотних мін;
  • майже 200 тротилових шашок з електродетонаторами;
  • російську реактивну штурмову гранату «Таволга-1»;
  • понад 11 тисяч набоїв різного калібру.

Херсон

Співробітники СБУ виявили тайник зі зброєю, який знаходився на території покинутої будівлі місцевого приватного підприємства у Херсоні.

За наявними даними, схрон був облаштований російськими загарбниками на період тимчасової окупації міста.

Під час огляду схованки виявлено:

  • понад 30 мінометних та якірних річкових мін;
  • 30 гранатометних пострілів.

Наразі всі вилучені засоби ураження направлено на експертизу для подальшої їх передачі на потреби Збройних Сил України.

Крім того, за обома фактами тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування прихованих арсеналів.

Виявлено схрони зі зброєю росіян на Дніпропетровщині і Херсонщині: фото

Виявлено схрони зі зброєю росіян на Дніпропетровщині і Херсонщині

Виявлено схрони зі зброєю росіян на Дніпропетровщині і Херсонщині

Виявлено схрони зі зброєю росіян на Дніпропетровщині і Херсонщині

Виявлено схрони зі зброєю росіян на Дніпропетровщині і Херсонщині

Виявлено схрони зі зброєю росіян на Дніпропетровщині і Херсонщині

Виявлено схрони зі зброєю росіян на Дніпропетровщині і Херсонщині

Виявлено схрони зі зброєю росіян на Дніпропетровщині і Херсонщині

Виявлено схрони зі зброєю росіян на Дніпропетровщині і Херсонщині

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