Путін надалі буде погрожувати ядерною зброєю: Зеленський озвучив мотив

Путін погрожуватиме ядерною війною, щоб розпалити нестабільність у США та Європі. Про це в інтерв’ю американському телеканалу CBS News заявив Президент України Володимир Зеленський, передає НСН.

Путін надалі буде погрожувати ядерною зброєю

У конфлікті з Росією українці захищають цінності всього світу найвищою ціною.

«Ми захищаємо цінності всього світу. І це українці, які платять найвищу ціну. Ми справді боремося за свою свободу, ми гинемо. Ми не художня література, ми не книга. Ми справді боремося з ядерною державою, яка загрожує знищити світ», – сказав Володимир Зеленський.

В червні російський диктатор заявляв, що у Москви немає необхідності бити по Україні ядерною зброєю. Водночас світові лідери та експерти наголошують, що можливість застосування такого озброєння країною-окупантом зберігається.

В інтерв’ю президент зазначив, що Кремль чекає, коли США стануть менш стабільними, до прикладу, під час президентських виборів 2024 року.

«Я думаю, що він (Путін – ред.) буде продовжувати погрожувати (використанням ядерної зброї – ред.). Він чекає, коли Сполучені Штати стануть менш стабільними. Він вважає, що це станеться під час виборів у США. Він шукатиме нестабільність у Європі та Сполучених Штатах Америки. Він використовуватиме ризик застосування ядерної зброї, щоб розпалити цю нестабільність. Він буде продовжувати погрожувати», – додав Зеленський.

Контррозвідка СБУ та представники Сил оборони здійснюють масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України через постійні погрози з боку Кремля щодо використання «брудної» бомби.

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