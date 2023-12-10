Маленький Ромчик, який втратив маму і отримав 45% опіків тіла під час удару по Вінниці, вже танцює. Про нього розповіло і оприлюднило фото видання ВВС Україна, передає НСН.
У липні минулого року хлопчик з мамою прийшли на прийом до лікаря. У цей час стався масований ракетний обстріл Вінниці. На жаль, жінка загинула. А дитина отримала 45% опіків, стан Ромчика був критичним. Лікарі провели понад 30 операцій з пересадки шкіри.
Проходити недитячі життєві виклики хлопчику допомагав тато.
Нині Ромчик носить компресійну маску, щоб опіки менше рубцювалися.
Він вже бере участь у змаганнях з бальних танців й повернувся до навчання в школі.
Такі вони, діти війни в Україні, – пише ВВС Україна
Ромчик, який втратив маму і отримав 45% опіків тіла під час удару по Вінниці, вже танцює: фото
Фото – Roman Baluk / Reuters
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