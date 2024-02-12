Влаштував пункт спостереження за ешелонами ЗСУ у власному гаражі: на Кіровоградщині затримали зрадника

На Кіровоградщині затримали зрадника, який влаштував пункт спостереження за ешелонами ЗСУ у власному гаражі, аби передавати інформацію ворогу. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає НСН.

СБУ затримала на Кіровоградщині російського інформатора, який у власному гаражі зробив «пункт спостереження» за ешелонами ЗСУ, – йдеться у повідомленні відомства

Зловмисник намагався дізнатися орієнтовну кількість особового складу та військової техніки підрозділів ЗСУ, які рухаються залізницею у напрямку східного фронту.

Найбільше ворога цікавила інформація про переміщення на передову українського важкого озброєння, у тому числі танків, бойових машин піхоти та артилерійських систем.

Щоб слідкувати за ешелонами ЗСУ, фігурант облаштував «спостережний пункт» у власному гаражі, що знаходиться поблизу залізничної станції.

Крім того він обходив місцевість і приховано фіксував місця базування українських військ під виглядом прогулянок пересічного громадянина.

Для маскування злочинних дій зловмисник постійно змінював маршрути своїх розвідувальних вилазок, а отриману інформацію надсилав агресору з різних геолокацій.

На Кіровоградщині затримали зрадника

Однак це йому не допомогло. Співробітники СБУ викрили зловмисника і затримали його у власному помешканні.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий житель, який майже 20 років проживав на території росії.

Перед початком повномасштабного вторгнення рф він приїхав в Україну, щоб продати тут усе належне йому майно і повернутися до країни-агресора.

У травні 2023 року, коли чоловік ще перебував на Кіровоградщині, на нього вийшов російський куратор і запропонував співпрацю на користь окупантів.

У разі виконання ворожих завдань, загарбники обіцяли своєму поплічнику «евакуацію» на територію рф.

Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено:

мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності;

документи, які підтверджують факти його проживання та підприємницької діяльності на території рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

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