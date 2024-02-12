Влаштував пункт спостереження за ешелонами ЗСУ у власному гаражі: на Кіровоградщині затримали зрадника

На Кіровоградщині затримали зрадника, який влаштував пункт спостереження за ешелонами ЗСУ у власному гаражі, аби передавати інформацію ворогу. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає НСН.
СБУ затримала на Кіровоградщині російського інформатора, який у власному гаражі зробив «пункт спостереження» за ешелонами ЗСУ, – йдеться у повідомленні відомства
Зловмисник намагався дізнатися орієнтовну кількість особового складу та військової техніки підрозділів ЗСУ, які рухаються залізницею у напрямку східного фронту.
Найбільше ворога цікавила інформація про переміщення на передову українського важкого озброєння, у тому числі танків, бойових машин піхоти та артилерійських систем.
Щоб слідкувати за ешелонами ЗСУ, фігурант облаштував «спостережний пункт» у власному гаражі, що знаходиться поблизу залізничної станції.
Крім того він обходив місцевість і приховано фіксував місця базування українських військ під виглядом прогулянок пересічного громадянина.
Для маскування злочинних дій зловмисник постійно змінював маршрути своїх розвідувальних вилазок, а отриману інформацію надсилав агресору з різних геолокацій.
На Кіровоградщині затримали зрадника
Однак це йому не допомогло. Співробітники СБУ викрили зловмисника і затримали його у власному помешканні.
За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий житель, який майже 20 років проживав на території росії.
Перед початком повномасштабного вторгнення рф він приїхав в Україну, щоб продати тут усе належне йому майно і повернутися до країни-агресора.
У травні 2023 року, коли чоловік ще перебував на Кіровоградщині, на нього вийшов російський куратор і запропонував співпрацю на користь окупантів.
У разі виконання ворожих завдань, загарбники обіцяли своєму поплічнику «евакуацію» на територію рф.
Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено:
- мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності;
- документи, які підтверджують факти його проживання та підприємницької діяльності на території рф.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.
Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.
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