Шпигував за літаками на Кіровоградщині: СБУ затримала інформатора РФ (фото)

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали російського інформатора, який шпигував за бойовими літаками Повітряних сил ЗСУ на Кіровоградщині. Фігурант виявився завербованим мешканцем Кропивницького, тепер йому загрожує до восьми років тюрми.

Про це 17 січня повідомила пресслужба СБУ, передає НСН.

Шпигував за літаками на Кіровоградщині: СБУ затримала інформатора РФ

За даними слідства, насамперед шпигуна цікавили напрямки і частота польотів бойових літаків ЗСУ, зокрема фронтових бомбардувальників та винищувачів.

Також він намагався виявити оперативні аеродроми військової авіації, пункти управління та склади з боєприпасами.

Дані фігурант надсилав до спеціалізованих Telegram-каналів, які були створені російськими спецслужбами для збору розвідувальної інформації.

Для маскування агент РФ періодично змінював нікнейм профілю та використовував проксі-сервер для анонімізації.

СБУ задокументувала факти злочинів і затримала шпигуна у власному помешканні.

Ним виявився мешканець Кропивницького, який понад три місяці тому потрапив у поле зору ворога через свої антиукраїнські дописи в соцмережах.

З окупантами він комунікував через підконтрольні їм інтернет-ресурси. Для збору розвідінформації самостійно об’їжджав регіон та приховано фіксував військові об’єкти.

Також “потрібну” інформацію випитував у своїх знайомих, яких використовував “втемну”.

Під час обшуків у шпигуна виявлено комп’ютерну техніку та телефон із доказами злочинів.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Ще новини України: Грошова допомога від ООН: відновлено прийом заявок на отримання 10 800 грн