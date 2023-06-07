Окупанти переправляються на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, що «рятуються від затоплення». Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН.

Навіщо окупанти переправляються на правий берег Дніпра

Окупанти намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, що евакуюються після підриву Каховської ГЕС.

Російські військові переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатись з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпр.

Таким чином окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС для того, щоб закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області.

Що відбувається на лівому березі Херсонщини

Зазначимо, що станом на ранок 7 червня ситуація на територіях лівобережної Херсонщини складна. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків. Мешканці, які не встигли евакуюватися, ночували на дахах і благали про допомогу. Серед них є літні люди і люди з інвалідністю.

Тим часом окупаційна «влада» рапортує до Москви, що ситуація нормалізується і рівень води вже спадає. Цю інформацію радісно розносять російські пропагандистські ЗМІ. Мешканці окупованої Херсонщини фактично кинуті напризволяще. Тільки за даними окупантів, станом на ранок 7 червня, семеро жителів Нової Каховки зникли безвісти. Встановити ж справжню і повну картину того, що там відбувається, дуже складно.

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