Поблизу Калуша в ДТП загинули мама з 5-річною дитиною. Про це повідомляє поліція, передає НСН.

В аварію на Івано-Франківщині 12 березня потрапила родина: мати, батько і двоє маленьких дітей. Їх авто не розминулося з вантажівкою.

Правоохоронці, що прибули на місце, встановили, що сталося зіткнення між вантажівкою з причепом «Volvo» та автомобілем «Volkswagen Golf».

Встановлено, що 32-річна водійка іномарки, мешканка Коломиї, здійснюючи виїзд з території АЗС з виконанням повороту ліворуч на автодорогу, допустила зіткнення із вантажівкою, якою керував 26 – річний мешканець Калуського району. Водій рухався прямо.

У результаті ДТП, водійка та двоє неповнолітніх пасажирів отримали важкі тілесні ушкодження та терміново госпіталізовані до місцевої лікарні.

Жінку та 5-річну дівчинку медикам врятувати не вдалося. Ще один пасажир, піврічне немовля, наразі в реанімаційному відділенні Калуської ЦРЛ.

Поліцейські перевірили водія вантажівки на стан сп’яніння. Він був тверезий.

Слідчі Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області також розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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