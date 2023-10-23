Уже заповнили канал: як будують водогін на Дніпропетровщині після підриву Каховської ГЕС

Як будують водогін на Дніпропетровщині після підриву Каховської ГЕС, показали в Агентстві відновлення, передає НСН.

Роботи з будівництва магістрального водогону у Дніпропетровській області тривають цілодобово, вже повністю заповнено зрошувальний канал.

Роботи тривають цілодобово, у три зміни. Уже повністю заповнили зрошувальний канал, який використали як резервуар. Це 300 тисяч кубів води. Звідси вода надходитиме в Південне водосховище та потім – до мешканців Криворіжжя, – ідеться у повідомленні

Вода призначена мешканцям близько 15 територіальних громад Дніпропетровщини.

Завершення робіт чекають більше мільйона людей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС у червні цього року. Це майже 15 громад, 215 дитячих садочків, 194 школи, 6 вищих навчальних закладів, 80 амбулаторій сімейної медицини, 41 заклад охорони здоров’я та 89 фельдшерсько-акушерських пунктів, – кажуть в Агентстві відновленні

Детальніше про це дивіться у відео нижче.

Як будують водогін на Дніпропетровщині після підриву Каховської ГЕС: відео

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