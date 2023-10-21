На Херсонщині будують міст через Інгулець на місці підірваного росіянами (відео)

На Херсонщині будують міст через Інгулець на місці підірваного росіянами. Про це повідомляють у Херсонській ОВА, передає НСН.

Міст через Інгулець будують у Великій Олександрівці. Його підірвали російські війська ще у травні минулого року.

Спершу прийняв рішення звести на цьому місці тимчасову переправу. Але вона мала одну смугу і рух здійснювався у реверсному режимі. А люди потребують якісного сполучення. Тож капітальна відбудова – необхідна, – каже начальник ОВА Олександр Прокудін

Він запевняє, що до 8 листопада завершиться капітальне будівництво мосту. Саме цю дату називають кінцевою забудовники.

На об’єкті щодня працювали 30 мостовиків.

Вдячний генпідряднику та виконавцю основних робіт з відбудови компанії “Автомагістраль-Південь” і її працівникам за якісне і оперативне виконання робіт, – сказав Прокудін

Згодом на мосту також з’явиться перильна огорода та змонтують систему освітлення.

Тому принагідно вручив голові Великоолександрівської громади Наталії Корнієнко ключі від автовишки. Спецтехніка стане в нагоді при виконанні електромонтажних робіт на території громади, – додав начальник ОВА

На Херсонщині будують міст через Інгулець: відео

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